Четверг, 31 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Обнаружено неожиданное средство от рака

Lenta.ru
Фото: RIA Novosti/Scanpix

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что низкие дозы ядовитого вещества — триоксида мышьяка —способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови, называемой острым промиелоцитарным лейкозом. Яд также можно использовать для лечения других злокачественных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты создали так называемые нанобины — частицы, которые представляют собой сферические везикулы (липосомы), образованные липидным бислоем, и содержат соединения мышьяка.

Нанобины попадают в кровоток, достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, убивая злокачественные клетки, но не нанося вред здоровым тканям. При этом мелкие кровеносные сосуды, формирующиеся вокруг опухоли, способствуют накоплению везикул, а кислая среда новообразования помогает растворить частицы мышьяка, находящегося внутри нанобинов.

Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

Исследователи также планируют прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы помочь им преодолеть гемато-энцефалический барьер и приспособить их для лечения глиобластомы.

1 Комментарий