Обнаружено неожиданное средство от рака

Ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что низкие дозы ядовитого вещества — триоксида мышьяка —способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови, называемой острым промиелоцитарным лейкозом. Яд также можно использовать для лечения других злокачественных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты создали так называемые нанобины — частицы, которые представляют собой сферические везикулы (липосомы), образованные липидным бислоем, и содержат соединения мышьяка.

Нанобины попадают в кровоток, достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, убивая злокачественные клетки, но не нанося вред здоровым тканям. При этом мелкие кровеносные сосуды, формирующиеся вокруг опухоли, способствуют накоплению везикул, а кислая среда новообразования помогает растворить частицы мышьяка, находящегося внутри нанобинов.

Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

Исследователи также планируют прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы помочь им преодолеть гемато-энцефалический барьер и приспособить их для лечения глиобластомы.