Человеческие уши признали идеальным домом для тараканов

Тараканы обычно выходят по ночам, когда люди спят. Насекомые любят небольшие, теплые и влажные места, поэтому неподвижный человек становится идеальной жертвой. Помимо того тараканов очень привлекает запах, исходящий из ушей, который напоминает хлеб или пиво.

«Для таракана ухо кажется безопасным местом для еды или отдыха»,

— отмечает Шаль.

Затем, попав в ухо, таракан застревает и не может самостоятельно выбраться. В некоторых случаях они могут прожить в ухе неделю без еды и воды. Шаль добавил, что почти всегда в такой ситуации человек пытается прочистить ушной канал и в результате убивает насекомое. Это, в свою очередь, может привести либо к разрыву барабанной перепонки, либо к серьезной инфекции. Поэтому в случае попадания в ухо таракана специалист советует сразу обращаться к врачу.

В начале мая американка Кэти Холли (Katie Holley) рассказала о таракане, который жил у нее в ухе девять дней. Сперва она пыталась самостоятельно вытащить насекомое, однако полностью избавиться от таракана в ухе девушки смогли лишь врачи.