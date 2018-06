В США составили «фоторобот» Бога и выяснили, на кого он похож

Они опросили более 500 человек (330 мужчин и 181 женщину) из числа жителей США, которые причисляли себя к христианам. В итоге было составлено некое общее изображение - нечто вроде «фоторобота». О результатах исследования ученые написали в журнале PLOS ONE.

В статье говорится, что в ходе эксперимента участникам было предложено 300 пар изображений с лицами. Из каждой пары нужно было выбрать только одно лицо, которое, по мнению респондента, соответствует его личному представлению о внешности Бога.

После этого выбранные изображения объединили в одно. Получившийся результат оказался изображением молодого белого мужчины с приятным нейтральным выражением лица.

