Названа главная причина алкогольной зависимости

Международная группа ученых выяснила, что склонность к употреблению спиртных напитков связана с изменениями в мозге. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования биологи использовали крыс, которые были обучены нажимать на рычаг, чтобы получить подслащенную воду или раствор спирта.

Подавляющее большинство животных предпочитало сахар, однако около 15 процентов грызунов отказывались от любых других наград, кроме алкоголя, и даже не обращали внимание на побочное наказание вроде удара током. По словам ученых, доля таких крыс примерно равна проценту людей с алкогольной зависимостью.

Исследователи измерили активность сотен генов в пяти областях мозга крыс. Самые большие различия в экспрессии ДНК оказались в миндалевидном теле, которая играет ключевую роль в формировании эмоций. Один из генов, который кодирует белок GAT-3, был наименее активным у крыс с алкогольной зависимостью. GAT-3 поддерживает на низком уровне концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — тормозного нейромедиатора, отвечающего за «успокоение» центральной нервной системы.

Показано, что при подавлении гена GAT-3 у крыс, которые предпочитали подслащенную воду, развивалась склонность употреблять алкоголь. Кроме того, результаты обследования людей продемонстрировали, что у тех, кто страдает от алкогольной зависимости, уровни GAT-3 в области миндалины были ниже, чем у лиц в контрольной группе.