Доказана польза позднего подъема в школу

В графстве Беркшир на юге Англии в частной школе для девочек провели эксперимент, который показал, что более позднее пробуждение способствует улучшению концентрации учащихся. Об этом сообщает Daily Mail.

Начало занятий для старшеклассниц в учреждении перенесли с 8:30 на 10:00. Благодаря этому ученицы получили возможность спать дольше — до 8:00 вместо 6:45. В результате дети перестали быть угрюмыми с утра, что отметили их родители, и стали более сосредоточенными на занятиях.

По словам руководителя школы Джулии Харрингтон (Julia Harrington), для подростка подъем в 7:00 означает то же самое, что для 55-летнего человека пробуждение в 5:00. Помимо этого, она привела пример одной из девочек, которая рассказала, что пыталась до позднего вечера написать эссе, но не сумела, и легла спать, а когда проснулась утром, то легко написала его утром. «Ее мозг обработал информацию во время сна», — пояснила директриса.

Подобная практика вводится и в других школах, например, в графстве Суррей в частной школе для мальчиков занятия старшеклассников начинаются в 13:30.

В учебных заведениях такие меры объясняют тем, что подросткам рекомендуется спать 9-10 часов, но при раннем начале уроков (например, в 8:30 или 9:00 утра) они не успевают высыпаться, так как из-за особенностей организма и распорядка дня ложатся спать после полуночи. В результате учащиеся спали по семь с половиной часов в сутки и на занятиях выглядели изможденными, вследствие чего у них снижалась успеваемость.