России предсказали климатическую катастрофу

Ученые из Института морских исследований в Тромсе (Норвегия) выявили быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. По мнению исследователей, этот регион теряет признаки арктического моря и может вскоре стать частью атлантической климатической системы. В свою очередь, это, вероятно, губительно скажется на местных природных экосистемах, где обитают зависимые от ледового покрова животные и осуществляется коммерческий лов рыбы. Статья ученых опубликована в журнале Nature Climate Change.

Баренцево море состоит из двух регионов с различными климатическими режимами. Север отличается холодным климатом и связанными с ледовым покровом экосистемами, а на юге доминируют мягкие атлантические условия. Это разделение происходит благодаря тому, что в одну часть моря поступают теплые и соленые воды Атлантики, а другая содержит более пресные и холодные воды Арктики, которые с каждым годом под напором первых отступают к северу.

Ученые считают, что основную роль в этом процессе играет нарушение стратификации водных слоев из-за снижения количества пресной воды, поступающей в море при таянии льда. При нормальном цикле, когда ледовый покров тает, поверхность океана получает холодные пресные воды, которые создают условия для формирования нового ледового покрова следующей зимой. Этот же лед защищает арктический слой от прямого контакта с атмосферой, а также компенсирует влияние глубоких атлантических слоев, сохраняя стратификацию.

Если же талой воды поступает недостаточно, то стратификация начинает нарушаться, а потепление и повышение солености всего водного столба запускает петлю положительной обратной связи, которая уменьшает ледовый покров и, соответственно, способствует еще большему сдвигу в стратификации слоев, позволяя глубоким теплым водам подниматься все выше. Причиной снижения поступления талой воды ученые называют общее уменьшение количества ледяного покрова в Арктике из-за глобального потепления.

Исследователи заключают, что истощение талой пресной воды запустило цепочку событий, приведших в конечном итоге к возникновению «горячего пятна» в Арктике. При этом изменения, скорее всего, являются необратимыми, и Баренцево море вскоре неизбежно станет частью атлантической климатической системы. Подобные трансформации происходили только во время последней ледниковой эпохи.