Ученых удивили эволюционные особенности сосков человека

Размер сосков у женщин варьируется сильнее, чем у мужчин, и это идет вразрез с принципами эволюционной биологии, выяснили австралийские исследователи из Квинслендского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology.

Согласно одной из гипотез эволюционной биологии, если та или иная особенность важна для выживания вида, то в ходе эволюции она проявляется примерно одинаково у всех представителей вида. И наоборот, если признак не играет важной роли, он может широко варьироваться в популяции.

Исследователи изучили соски 63 женщин и мужчин. Мужские соски, как и ожидалось, оказались на треть меньше женских. Однако разница в размерах и формах сосков между мужчинами оказалась гораздо меньше, чем между женщинами.

Женские соски, в отличие от мужских, используются для вскармливания потомства, поясняют исследователи. Следовательно, ситуация с вариабельностью их размеров и форм должна быть противоположной. Таким образом, считают ученые, результаты исследования опровергают идею о связи между функциями того или иного органа и «усреднению» его характеристик в популяции.