Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире

National Geographic опубликовал кадры, на которых запечатлена группа больших лесных свиней — вида, считающегося самым крупным в семействе. Ролик размещен на YouTube-канале проекта.

Черное животное, покрытое жесткой щетиной, весит в среднем 272 килограмма и крайне редко попадается людям.

Исследователь National Geographic Рафаэль Рейна-Уртадо (Rafael Reyna-Hurtado) отыскал представителей, обитающих в Восточной Африке. В ролике семья свиней в их привычной среде обитания: из него специалисты узнали, что обычно они передвигаются группами, состоящими из трех-четырех взрослых особей и поросят.

Популяция свиней в Восточной Африке снижается угрожающими темпами: несмотря на то, что представители вида редко попадаются людям, за ними активно охотятся ради их мяса.