Ученые создали робота для помощи детям-аутистам

Инженеры создали робота Nao, который может оказать помощь в терапии расстройства аутистического спектра. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает Popular Mechaics.

Отмечается, что робот умеет анализировать движения ребенка и его голос.

Nao использует алгоритм, основанный на видеозаписи выражения лица, движений головы и тела, поз и жестов, а также аудиозапись и данные о частоте сердечных сокращений, температуре тела, полученную со специального монитора на запястье ребенка.

После анализа состояния ребенка нейросеть может предложить варианты взаимодействия с ребенком.