Ученые протестировали новую универсальную вакцину против ВИЧ

Она гарантирует защиту сразу от нескольких штаммов вируса, сообщает BBC. Известно, что вакцина дала должный иммунный ответ у всех 393 добровольцев, принимавших участие в испытании. Пока вакцину протестировали на здоровых людях 18-50 лет из США, Руанды, Уганды, ЮАР и Таиланда. Каждый доброволец проходил курс вакцинации в течение 48 недель.

Плюс вакцина смогла защитить обезьян от вируса, схожего с ВИЧ. Теперь предстоит испытание вакцины в полевых условиях. Эксперты планируют протестировать вакцину на 2600 африканках. Согласно статистике, во всем мире проживает около 37 миллионов инфицированных ВИЧ, ежегодно выявляют 1,8 миллиона новых зараженных. Разработкой новой вакцины занималась компания Janssen Pharmaceutical Companies, «дочка» Johnson & Johnson.



Основная проблема с вакцинами против ВИЧ заключается в удивительной способности вируса быстро мутировать. Новая вакцина называется мозаичной - она состоит из белков разных штаммов этого вируса, поэтому работает против различных видов ВИЧ.