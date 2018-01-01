Электронные сигареты оказались опаснее обычного табака

Принято считать, что электронные сигареты в разы безопаснее обычных. Однако сотрудники Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии усомнились в этом. Они установили: электронные сигареты чрезвычайно вредны для сосудов, передает «Российская газета». Электронные сигареты с никотином наносят вред, сопоставимый с обычными сигаретами и даже больше.

Был проведен эксперимент с участием 15 курильщиков. Добровольцев разбили на три группы. Первая группа курила обычные сигареты, вторая - электронные испарители с никотином, а третья - электронные сигареты без никотина. При этом замерялись показатели функционального состояния сосудов (в первую очередь, давление) за полчаса до и через два часа после курения.



Электронные сигареты без никотина меняли давление на минимальное количество времени. После обычных же сигарет давление в организме человека повышалось примерно на 15 минут. А электронные сигареты с никотином обеспечивали повышенное давление до 45 минут. То есть электронные сигареты оказались самыми вредными.