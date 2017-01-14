В Украине запатентовали новый танк Тирекс

 

Фото: Cайт «Национального промышленного портала» Украины

На сайте «Национального промышленного портала» Украины опубликован патент на украинский танк Тирекс, который разработчики называют конкурентом российской Арматы.

Согласно концепции, «Тирекс» должен быть устойчив к кумулятивным боеприпасам. По аналогии с «Арматой» он будет оснащен бронированной капсулой с местами для трех членов экипажа, а также необитаемой башней.

Танк предполагается оснастить 125-миллиметровым орудием с дистанционно управляемым автоматическим механизмом заряжания и пулеметами, а также динамической защитой «Нож» и «Дуплет».

Фото: Cайт «Национального промышленного портала» Украины

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Тирекс планируется переделывать из старых советских танков Т-64 и Т-72.

Ранее главный редактор украинского журнала Defense Express Сергей Згурец заявлял, что первый образец танка Тирекс будет выпущен до конца 2016 года. Как говорилось в сообщении создателей танка, новые машины «сравнимы с наиболее современными боевыми бронированными машинами, включая и широко разрекламированную «Армату»».


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