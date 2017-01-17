С Плесецка успешно запустили «Тополь-М»

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели в понедельник, 16 января, пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.