Минобороны РФ: На подходе гиперзвуковое оружие

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками. Об этом заявил замминистра обороны Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», – сказал Борисов.

По его словам, сегодня российская армия «стоит на рубеже очередной научно-технической революции».

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«На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать – и все это нужно делать в реальном масштабе времени, – тот, собственно, и побеждает», – добавил Борисов.

Напомним, Россия хочет получить гиперзвуковое оружие в 2020 году. Оно создается на основе советских разработок «Холод».

Ранее в РФ заявили о создании оружия, поражающего энергией.