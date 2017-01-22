Британские военные скрыли провальное испытание ядерного оружия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Минобороны королевства скрыло провал запуска баллистической ракеты Trident.

Минобороны Британии скрыло факт неудачного запуска твердотопливной баллистической ракеты Trident в июне 2016 года. Об этом пишет Sunday Times, сылаясь на источник в Военно-морской службе королевства.

Ракета Trident II D5, мощности которой хватит для уничтожения миллионов людей, была выпущена с подлодки Vengeance у побережья Флориды, но сбилась с курса и полетела в сторону США. Во время испытания ракета не несла ядерной боеголовки, рассказал собеседник издания.

«После того как первые за четыре года испытания закончились катастрофой, паника была на самом высоком уровне.

В итоге на Даунинг-стрит решили скрыть факт провала. Они знали, какой ущерб это нанесло бы авторитету нашего ядерного сдерживания, если бы информация вскрылась», - заявил источник.

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Пуск ракеты произошел перед голосованием в Палате представителей британского парламента о судьбе Triden и Минобороны Британии заявило, что последний пуск прошел успешно.

По данным Sunday Times, чтобы отчитаться о происшествии, в Палату представителей будет вызван министр обороны Великобритании Майкл Феллон.

В июле 2016 года британские парламентарии поддержали программу модернизации системы Trident, стоимость которой составляет около 38 миллиардов долларов.

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