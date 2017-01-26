Русское супероружие напугало американцев

Эксперт американского аналитического издания The National Interest Дэйв Маджумдар похвалил новейшую боевую машину пехоты (БМП) для российских вооруженных сил Т-15. По его мнению, новая разработка отечественного военно-промышленного комплекса – это не что иное, как «супероружие русской армии».

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По словам Маджумдара, БМП Т-15 хоть и находятся в тени славы нового поколения российских танков Т-14 «Армата», все-таки при умелом использовании могут оказаться не менее грозным оружием.

Он отметил, что боевая машина пехоты обладает столь же мощной броней, как и новый российский танк. При этом главной особенностью Т-15 обозреватель The National Interest назвал встроенную в машину систему активной защиты, которая к тому же усилена динамической защитой «Малахит», резко увеличивающей шансы БМП на выживание даже в самых суровых боевых условиях.

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Более того, Маджумдар отмечает, что

Т-15 способна сражаться на поле боя наравне с танками, оказывая им мощную дополнительную огневую поддержку,

чего зачастую сильно не хватает. Все это, полагает он, делает Т-15 революционным достижением российского военно-промышленного комплекса.

Т-15 разработана на универсальной гусеничной платформе «Армата». Машина предназначена для огневой поддержки пехоты на поле боя и ее транспортировки, а также взаимодействия с танками.

Впервые новейшая БМП была продемонстрирована на Параде Победы в Москве в мае 2015 года. Серийное производство Т-15 и ее поставки в войска, как предполагается, должны начаться уже в следующем году.

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