Рогозин: новые баллистические ракеты РФ способны разорвать ПРО США

Дмитрий Рогозин
 

Дмитрий Рогозин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Новые межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые сейчас в России, могут преодолеть любую противоракетную оборону США. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

По словам вице-премьера, российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе и из «старых советских классических ракет» «Воевода», называемых на Западе «Сатана», но уже разрабатываются новые ракеты. «Их (ракеты «Воевода» - прим. ТАСС) очень боятся, они очень надежны, их срок продлен до момента, пока не появится новое оружие, новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану», - сказал он.

«Это оружие скоро также появится в нашей армии. Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США.

Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы»,

- подчеркнул Рогозин.

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Ракетный комплекс шахтного базирования «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) Р-36М2 предназначен для поражения всех видов стратегических целей, защищенных современными средствами противоракетной обороны, в любых условиях боевого применения. Р-36М2 относится к четвертому поколению ракет стратегического назначения и в настоящее время является самой мощной в мире МБР со стартовой массой 211 т и массой полезной нагрузки более 8 т.

Как ожидается, его заменит МБР «Сармат». Ее полезная нагрузка достигнет 10 т. Ранее сообщалось, что прототип ракеты был готов осенью 2015 года, через год прошли успешные огневые испытания двигателей «Сармата». Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что новая ракета поступит на вооружение в 2019-2020 годах.

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