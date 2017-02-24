Видеоанализ: F-35 против Су-35: атака «Молний» (II)

В прошлый раз мы говорили об атаке Су-35 на остров, который защищали F-35. Посмотрите предыдущее видео и ознакомьтесь с подробностями сценария и правилами. Мы закончили на том, как «Молнии» защищают остров. Но прежде чем мы рассмотрим, как F-35 показали себя в режиме атаки, сначала подумаем, что было бы, если бы в предыдущем сценарии атакующих самолетов «Сухого» было бы шесть.

С большим количеством доступных для нападения ракет и при наличии дополнительных «Фланкеров» для противостояния скрытым «Молниям», выманить все Су-35 не представлялось бы возможным. Истребители «Сухого» скорее всего точно сбили бы по одному из каждой пары F-35, потеряв не больше двух собственных. Выживших «Фланкеров» все равно было бы достаточно, чтобы разделиться, догнать и уничтожить F-35. Для последних вариант использования тактики коротких ударов не рассматривался бы.

Уворачиваясь от залпов, они могли бы рассчитывать на поражение всего одной или двух целей, прежде чем были бы полностью уничтожены. Выжившие самолеты могли бы направиться к наземным целям. Неподвижная мишень проблемы бы не представляла, а вот расположенную в неизвестной местности было бы трудно найти. Для поиска они могли бы воспользоваться радаром, но это заняло бы много времени и усилий. Они также могли бы лететь медленно на небольшой высоте и выискивать цель визуально, но здесь встал бы вопрос топлива и вражеского огня. Самолетам «Сухого» ввиду нехватки топлива, возможно, пришлось бы вернуться на базу, не ударив ни по одной из целей.

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И наконец, что произошло бы при смене ролей: если бы к острову приближались четыре истребителя F-35А, два из которых оснащены бомбами, а самолеты «Сухого» оборонялись бы? В отличие от последних, F-35 выбрали бы «стелс«-режим и провели бы всю миссию на большой высоте, экономя таким образом топливо. И все равно им бы пришлось столкнуться с проблемой присутствия наземного радара. Наиболее распространенные радары дальнего обнаружения работают, помимо прочего, на волнах различной длины.

F-35 обладают большей эффективной площадью отражения, когда становятся мишенью волн малой длины. Дальность обнаружения увеличится. Наземный радар, таким образом, скорее всего засечет какие-то проблески на расстоянии, даже если пилотам «молний» удастся незаметно подобраться к острову и активировать демаскирующие признаки. Затем они ускорятся до максимума. Четыре «Фланкера» будут незамедлительно проинформированы о контакте и бесшумно подберутся к врагу. «Фланкеры» быстрее своего противника, но для того, чтобы приблизится к его самолетам с обеих сторон, потребуется полная неосведомленность последних об угрозе. «Молнии» включат радары и обнаружат большинство Су-35.

Видео

Чтобы остаться незамеченными, «Фланкерам» нужно быть далеко, слишком далеко, чтобы обнаружить атакующих прежде, чем те сбросят бомбы. Данный сценарий предполагает, таким образом, некое среднее решение, согласно которому «Фланкеры» не будут далеко отдаляться от острова. Они поднимутся высоко, будут двигаться быстро и, зная, что их отслеживают, включат радары. И хотя вначале они многого не увидят, поможет им наземная РЛС. Как и в предыдущем сценарии, будут запущены средства радиопротиводействия — так называемые «глушилки».

В этот раз наибольшей трудностью будет неспособность «молний» скрыть часть своих сил. Так как у некоторых F-35 всего по 2 ракеты, они сохранят их и не будут стрелять издалека. Принимая во внимание различные обстоятельства, «Молнии» могут попробовать изобразить бегство. Учитывая, что самолеты «Сухого» давно не поднимались в воздух, у них может оказаться достаточно топлива, чтобы догнать беглецов.

В такой неблагоприятной позиции у F-35 будет мало шансов на выживание.

Даже если им удастся сбить несколько истребителей Су-35, в ближнем бою они вряд ли смогут одержать верх. Но по сценарию «Молнии» не улетят. Благодаря большему количеству ракет и более высокой скорости их пуска, «Фланкеры» будут чувствовать себя более уверенно и ударят первыми, потратив на это несколько зарядов. Далее последуют другие. Будут задействованы радиолокационные ловушки, «глушилки» и прочие меры противодействия, но, учитывая, огромное количество летящих в «молнии» снарядов, как минимум один истребитель будет сбит.

Далее могут полететь дополнительные снаряды. Первый залп «Молний» может быть эффективнее, чем следующий за ним залп самолетов «Сухого», который, тем не менее, собьет больше самолетов противника благодаря большему количеству оставшейся в ракетах энергии. Будет сбита еще одна или две «Молнии», оставив 1-2 невооруженных F-35 против одного или двух оставшихся «Сухих». После последнего залпа останется всего один истребитель F-35. В конце самолеты «Сухого» легко с ним справятся.

Выпусти F-35 снаряды чуть раньше, можно было бы избежать корректировки курса некоторых из ракет «Сухого». Но в то же время эти снаряды были бы менее смертоносными. И в результате больше «Молний» остались бы целыми, но безоружными против превосходящих числом самолетов «Сухого», вооруженных ракетами с тепловой системой самонаведения для ближнего боя.

При имеющихся шести «Молниях» против четырех «Фланкеров», «Молнии» могли бы напасть первыми, усложняя процесс коррекции наведения для оставшихся Су-35. Это также заставило бы последних использовать больше ракет с дальнего расстояния, и в конце концов остался бы один-единственный «Фланкер», который мог бы надеяться лишь на один удар своим последним залпом. В перестрелке этот одинокий «Фланкер», противостоящий натиску сразу с трех сторон, мог бы нанести лишь ограниченные повреждения. Оставшиеся «молнии» в таком случае могли бы сбросить бомбы, быстро поразив неподвижную цель. Наличие дополнительного истребителя-штурмовика на целевой территории и какого-нибудь радара с высоким разрешением позволили бы с большей долей вероятности определить также и местонахождение подвижной наземной цели.

И наконец, что если шести «Сухим» пришлось бы защищаться против четырех истребителей F-35? В таком случае имел бы место ранний шквал огня, в ходе которого погибло бы большинство американских самолетов, так как у них быстро закончились бы снаряды. К тому моменту, как истребители «Сухого» истратили бы все свои современные ракеты, у противника остался бы в лучшем случае один самолет.

Итоговый счет всех вариантов и сценариев был бы в пользу F-35, но ненамного.

Отрицательным моментом их победы является отсутствие у них достаточного количества вариантов для отступления, но это компенсируется превосходством их характеристик при атаке наземных целей. Разумеется, невозможно определить ценность самолета только с точки зрения боя один на один. Описанные выше сценарии даже не рассматривали такое маловероятное развитие событий. Полную картину не может предоставить даже противостояние 4х4.

«Фланкер» обладает большей грузоподъемностью и перемещается на бОльшие расстояния, но это также можно считать относительным, ввиду возможных угроз, которые вынуждают его лететь низко, в отличие от F-35. У «Фланкера» также есть преимущества в ближнем бою, но современные ракеты и устройства для определения местоположения делают его относительно небольшим.

Отклонение вектора тяги «Сухого» может очень пригодится в перестрелке один на один, а вот в бою с участием большого количества самолетов будет уже не так эффективно. В скорости разгона до дозвуковой скорости F-35 не сильно уступают Су-35, но что касается околозвуковой и сверхзвуковой — преимущество последних налицо. Но в современном мире вряд ли когда-нибудь дойдет до ближнего маневренного воздушного боя — одна из сторон будет либо превосходить другую численно, либо нападет внезапно. Низкий уровень демаскирующих признаков также обладает высокой тактической ценностью.

Его можно использовать при планировании маршрутов полета вокруг оборонительных сооружений противника, которые Су-35 не могли бы использовать, не ввязавшись в бой. Кто-то скажет, что малозаметность «Молний» нужна не для обеспечения победы между равными силами противников, а для того, чтобы боя прежде всего избежать. «Молнии» занимают выгодную позицию и следят за тем, чтобы потери были сведены к минимуму, так как сама по себе «стелс»-технология в случае чего не поможет им выбраться из неблагоприятной ситуации.

Разумеется, технологии малозаметности обходятся дорого. Разработка, покупка и эксплуатация «молний» стоят дороже, а также им необходимо обслуживание между миссиями. Оба вида самолетов делятся данными между бортовыми датчиками и составляют общую картину угрозы. Друг с другом они также обмениваются данными. F-35 обладают, правда, более широкой совокупностью данных и интерпретируют внешние данные как свои.

Они могут относить к угрозам целые формирования, результатом чего может являться вторая по скорости реакция или менее расточительные ассигнования на вычисление данных наведения ракет на цель или, проще говоря, большая осведомленность об угрозах. В простых сценариях это превосходство не так заметно, но в боях с участием десятков воздушных судов и наличием наземных угроз такое сочетание данных множества датчиков становится более существенным.

Главные проблемы «Сухого» — отсутствие необходимых «стелс»-технологий и определенных ключевых подсистем, а также недостаток вооружений. В случае с F-35 — это фиксация объема инвестиций и относительно более слабые сверхзвуковые характеристики, а также невысокая грузоподъемность в режиме работы в режиме скрытности. Низкий уровень демаскирующих признаков «Молний» в определенных сценариях приводит к совершенно неожиданным атакам, справится с которыми могут помочь преимущества «Сухого» в дальности полета и сверхзвуковых характеристиках.

Абсолютного превосходства «Молнии» не имеют, а в некоторых ситуациях их стоимость перевешивает преимущества их функциональных возможностей. В большинстве ситуаций они не являются наилучшим решением для использования, но при условии, что эксплуатирующая страна может их себе позволить, а сама миссия весьма опасна, F-35 вполне могут стать лучшим вариантом, чем истребители «Сухого».

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