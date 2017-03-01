США против России: видеоанализ войны на арене

Что случилось бы, если бы Россия и США встретились на искусственном поле сражения, где их территории были бы расположены по соседству? Как обычно, ядерные арсеналы под запретом, а моральная сторона вопроса не предусматривается.

Первыми против врага были бы задействованы ракеты и авиация. У России меньше крылатых ракет и пусковых платформ для них, хотя у некоторых радиус действия больше. Ее тактические баллистические ракеты представляет собой смесь из больших современных ракет и малых ракет эпохи холодной войны, у США — нечто среднее. Некоторые будут выпущены по пунктам снабжения, крупным армейским группам и известным базам ракет «земля-воздух», но самыми очевидными целями стали бы аэродромы.

Такое численное неравенство будет также означать большое количество нейтрализованных российских сил, особенно самолетов, попавших в ловушку на непригодных к использованию аэродромах. У США больше боевых самолетов, и все они относительно новые. Американские пилоты лучше обучены, в то время, как Россия во многом опирается на немодернизированные платформы времен холодной войны.

Это можно отнести грубо говоря к половине ее самолетов, транспортных средств и кораблей.

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Количество же бомбардировщиков двух сторон практически одинаково. В воздушном флоте США представлены, в основном, многоцелевые самолеты, а Россия только недавно начала использовать их в больших количествах. У России также наблюдается нехватка современных вооружений, в особенности ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и управляемых авиабомб. Они начали использоваться ее ВВС только в прошлом году.

Одной из областей, где Россия владеет явным преимуществом, являются наземные комплексы ПВО.

В то время, как США обладает по большому счету лишь системой зенитных управляемых ракет «Патриот», парк эксплуатируемых ЛА России куда более разнообразен. Она также обладает большим арсеналом ракет класса «земля-воздух» средней дальности, а у США таких систем нет вообще. Единственные ЗУР на вооружении Америки — это установки Avenger с крошечными ракетами «Стингер».

Учитывая, что флот США начитывает множество кораблей ПВО, использование воздушного пространства России будет, в лучшем случае, ограничено. Россия создала бы многоуровневую сеть ЗУР для прорыва в зону ПВО атакующих. Удары по объектам в глубине обороны дорого обойдутся США. В таких условиях лучше бы подошли истребители-невидимки, но их не так много. Оставшиеся воздушные силы РФ скорее всего предпочли бы вернуться на свои базы подальше от передовой и перехватывать или нападать на вражескую систему спутников слежения и перехвата. И все же, атаки на передовой благоприятствовали бы именно США, учитывая неравенство сил и качество ВВС.

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Российская доктрина самолетов с ракетными двигателями, выполняющих полеты с менее совершенных аэродромов, и большое количество таких устаревших авиабаз означало бы, что русские продолжали бы противодействовать захватчикам и вынуждать их использовать часть своего военно-воздушного флота в качестве прикрытия. Таким образом, силы США нечасто отваживались бы сунуться за линию врага более, чем на несколько сотен километров.

На земле силы США более многочисленны и состоят из служащих регулярных боевых частей и морской пехоты. Полезным дополнением являются проходящие подготовку по нескольку недель в год силы национальной гвардии. Половину регулярных войск России составляют призывники, обладающие меньшим опытом по сравнению с профессиональными солдатами. А вот военизированные формирования РФ более многочисленны, чем у США. Из-за отсутствия адекватного суммарного боевого опыта последние в основном используются в качестве оборонительных сил. Граждане России обязаны пребывать в запасе, но подготовку проходят лишь немногие. Оборудования хранится всего на 80 тысяч человек.

Обе стороны будут, разумеется, призывать дополнительные войска, как с армейским опытом, так и без него. У США здесь возможностей больше, но неизвестно, сколько таких призывников будут готовы к службе в течение года.

Лишь у немногих подразделений армии США есть танки и транспортные средства большой грузоподъемности, доктрина России предусматривает их наличие чуть ли не у каждого отряда. Что касается маневренных сил в регулярной армии и национальной гвардии, у США насчитывается около 330 тысяч солдат, у России — 230 тысяч. Разница эта обусловлена опять же различными доктринами.

Подразделения армии РФ обладают большей огневой мощью и не нагружены материально-техническим обеспечением. Они предназначены в основном для оборонительных операций и ответных атак на территории своей страны или недалеко от ее границ. Силы США по природе своей более агрессивны и независимы с точки зрения логистики. Помимо хранящейся для резервных бригад техники, Россия обладает большим количеством вооружений, сохранившихся еще с советских времен, часть которых могла бы быть использована мобилизованными призывниками. Вопрос только в том, сколько таких вооружений можно ввести в должную эксплуатацию.

Относительно плоский рельеф территории западной части России больше подошел бы именно ее армии,

делающей ставку на тяжелую технику, но также станет проблемой для российских сил ПВО в пользу сильной разведки США и блокировки танковых контратак. Хорошо защищенные от ударов с воздуха численно превосходящие противника силы США перехватят инициативу. Медленно и методично будут они пробивать защиту врага, а недостаток огневой мощи будет компенсирован лучшей ситуативной осведомленностью, поддержкой военно-воздушных сил и более высокой мобильностью. Потери, однако, будут значительны.

У США намного больше боевых и транспортных вертолетов и на порядок более высокая вместимость транспортной авиации. Они могут быстро передислоцировать войска куда необходимо и поддерживать более многочисленные формирования в тылу врага.

Что касается военно-морского флота, конфликт в открытом море стал бы для России полной катастрофой.

Ее флот во много раз меньше, а корабли изрядно устарели. Силы РФ будут держаться ближе к берегу, используя свои превосходящие по численности прибрежные силы и средства. Они могли бы более эффективно использовать неатомные подводные лодки, мины и наземные прибрежные батареи ракетного оружия. Пройдут месяцы, прежде чем американский флот найдет возможность высадиться на российской земле. Это может означать, что многие войска РФ будут оборонять тыловые территории вместо противостояния основной атаке американцев.

Другой важной для сравнения областью был бы потенциал сбора разведданных. У США преимущество относительно имеющихся спутников и возможностей авиаразведки, будь то оптической или электронной.

Без сомнения, миновав защитные сооружения, силы США были бы направлены вглубь территории России. С учетом реалистичных климатических условиях, их наступление замедлили бы особенности русской зимы. Россия также имела бы преимущество за счет своей огромной территории, имея возможность отступить и выиграть время, одновременно растягивая силы противника.

Быстрое наступление США вглубь территории врага, где в опасности оказались бы пути снабжения, маловероятно. Спешить они не будут. Из-за опасений больших потерь они могут сделать выбор в пользу захвата лишь небольших территорий.

За год под их контролем могла бы оказаться добрая часть европейской территории России. И все равно внушительная часть осталась бы незахваченной.

Для США масштабы этой войны были бы сопоставимы со Второй мировой войной, количество жертв с каждой стороны исчислялось бы сотнями тысяч. Если все это будет продолжаться больше года, превосходство экономики и населения США будет продолжаться. В конечном счете, небольшие численность и качество российских войск приведут к территориальным потерям и поражению России. Соединенные Штаты Америки вышли бы победителем.

В реальном же мире между двумя странами целый океан, и вторжение США в Россию могло бы иметь совершенно другие последствия.

А использование ядерного оружия и вовсе не выявило бы бесспорного победителя.

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