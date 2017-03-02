Эксперт: Мощь украинской армии выросла в пять раз

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Американский профессор сравнил состояние армии в 2014-м и сейчас.

Боевая мощь армии Украины по сравнению с 2014 годом выросла в пять раз. Об этом в интервью The Ukrainian Weekly заявил профессор Джорджтаунского университета, ведущий эксперт по вопросам национальной и международной безопасности доктор Филипп Карбер.

По мнению эксперта, за три года Киев стал гораздо лучше подготовленным к тому, чтобы «противостоять и противодействовать российской изящной информационно-пропагандистской войне».

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По шкале от одного до пяти, Украина прошла от минус одного до четырех ... Украина стала сильнее и мудрее ... в своем противодействии информационной войне, основанной на высоких стандартах точности в военной отчетности и вопросах, связанных с вооруженными силами", – ометил Карбер.

Напомним, ранее Киев раскрыл число военных на линии столкновения.


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