Китай вооружился истребителями пятого поколения

Истребитель Saab Jas 39
 

Истребитель Saab Jas 39. Фото: REUTERS/Scanpix

Самолеты J-20 китайского производства обладают технологией стелс.

Китай ввел в эксплуатацию свой новейший истребитель пятого поколения J-20, сообщает китайский телеканал ССТV-7.

Еще во второй половине 2016 года появились слухи о принятии этого истребителя на вооружение ВВС НОАК. Однако сообщение телеканала ССТV стало первым официальным подтверждением.

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Как отмечает Reuters, китайский истребитель J-20 с технологией стелс должен сократить военный разрыв КНР с США.

Defense Aerospace в свою очередь отмечает, что вопросы о способностях J-20 конкурировать с американским F-22 Raptor и F-35 остаются.

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