В США испытали боевую электромагнитную пушку

Испытание боевого образца электромагнитной пушки прошло еще в ноябре прошлого года, но видео опубликовали только сейчас. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Скорость снаряда рельстрона превышает 3 км/с, в то время как скорость традиционных снарядов редко превышает 1,5 км/с.

Снаряд наносит повреждения за счет силы столкновения, поэтому при его изготовлении не используется взрывчатка. Работа над проектом стартовала в 2005 году. На его разработку потрачено более $15 млрд.

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Напомним, в прошлом году в США испытали мощную электромагнитную рельсовую пушку ER (Electromagnetic Railgun), которую намерены применять на флоте для защиты стран Балтии в случае агрессии со стороны России.