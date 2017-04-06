Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету

Южная Корея провела испытания новой баллистической ракеты дальностью 800 километров, которая может достигнуть любой точки Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

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По оценкам южнокорейских военных, пуск был успешным, сказал информированный источник.

Сообщается, что испытывалась ракета типа Hyunmoo. Предельная дальность не была достигнута в связи с ограничениями пространства для испытаний, однако на протяжении полета все показатели на старте и во время полета были в норме.

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Это испытание должно стать серьезным предупреждением Северной Корее, которая продолжает развивать свое ядерное и ракетное оружие в обход международных запретов, указал собеседник Yonhap.

Как передает «Интерфакс»,

испытания проинспектировал министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу.

Об успешных испытаниях сообщается в преддверии переговоров лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Как ожидается, усиление давления на Северную Корею будет одной из главных тем для обсуждения.

Накануне очередную ракету испытали в КНДР - информацию южнокорейских военных об испытании позднее подтвердили в Госдепе США.

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