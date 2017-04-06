Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету

 

Фото: AP/Scanpix

Южная Корея провела испытания новой баллистической ракеты дальностью 800 километров, которая может достигнуть любой точки Северной Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

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По оценкам южнокорейских военных, пуск был успешным, сказал информированный источник.

Сообщается, что испытывалась ракета типа Hyunmoo. Предельная дальность не была достигнута в связи с ограничениями пространства для испытаний, однако на протяжении полета все показатели на старте и во время полета были в норме.

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Это испытание должно стать серьезным предупреждением Северной Корее, которая продолжает развивать свое ядерное и ракетное оружие в обход международных запретов, указал собеседник Yonhap.

Как передает «Интерфакс»,

испытания проинспектировал министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу.

Об успешных испытаниях сообщается в преддверии переговоров лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Как ожидается, усиление давления на Северную Корею будет одной из главных тем для обсуждения.

Накануне очередную ракету испытали в КНДР - информацию южнокорейских военных об испытании позднее подтвердили в Госдепе США.

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