В Сети появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

На снимках запечатлены комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

Еще по этой теме В Германии сообщили о создании танковой пушки для борьбы с «Арматой» 13 июня 2016 г.

В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе «Армата». Как видно из представленных кадров,

машины буквально «нашпигованы» компьютерной техникой и электронной аппаратурой.

Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

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Twitter

Т-14 (Индекс ГБТУ — Объект 148) — новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/GLpOFtTHEJ— Союзники России (@russianallies) April 19, 2017

Пользователи соцсети отметили, что находящийся в компьютеризированной бронекапсуле огнетушитель явно выбивается из композиции. Также блогеры пошутили по поводу попавшей в кадр саперной лопатки: «Неужели для того, чтобы ремонтировать процессор?».

Twitter

Т-15 (Индекс ГБТУ — Объект 149) — перспективная российская боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» pic.twitter.com/ZNaYlIjhG4— Союзники России (@russianallies) April 19, 2017

Как писал TopNews, впервые широкой публике засекреченный танк «Армата» представили на параде Победы в 2015 году. Начало серийного производства этой боевой машины запланировано на 2018 год.

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