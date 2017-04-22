В Сети появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

 

Фото: Sputnik/Scanpix

На снимках запечатлены комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

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В Интернете опубликовали фотографии, позволяющее детально рассмотреть боевой салон танка Т-14 и БМП на платформе «Армата». Как видно из представленных кадров,

машины буквально «нашпигованы» компьютерной техникой и электронной аппаратурой.

Снимки были опубликованы в Twitter. В частности, на них запечатлен комплекс управления танком и БМП, места командира и водителя и отделение для десанта.

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Twitter

Пользователи соцсети отметили, что находящийся в компьютеризированной бронекапсуле огнетушитель явно выбивается из композиции. Также блогеры пошутили по поводу попавшей в кадр саперной лопатки: «Неужели для того, чтобы ремонтировать процессор?».

Twitter

Как писал TopNews, впервые широкой публике засекреченный танк «Армата» представили на параде Победы в 2015 году. Начало серийного производства этой боевой машины запланировано на 2018 год.

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