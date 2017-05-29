КНДР показала запуск баллистической ракеты

Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало видеозапись последнего испытательного пуска ракеты класса земля-воздух.

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На кадрах видно, что этот запуск военные КНДР осуществили с мобильной платформы, применив технологию холодного старта: сжатый газ выстреливает ракету из пусковой трубы, после чего ее двигатель включается в воздухе.

Точная дата и место проведения испытаний не сообщается. Отмечается лишь, что на испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

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В описании к ролику утверждается, что удалось устранить некоторые дефекты, обнаруженные в ходе прошлогодних испытаний ракеты. В КНДР собираются наладить ее массовое производство и разместить по всей стране.

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