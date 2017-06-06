В России создали «плащ-невидимку» для военных

Новая разработка сделает российских военных невидимыми для средств разведки противника. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на концерн Тракторные заводы (КТЗ).

«Сама технология пока не раскрывается, хотя разработчики не скрывают, что использовали в ней последние достижения наноиндустрии», – сказали в пресс-службе концерна.

Утверждается, что новая технология позволит придать радиопоглощающие свойства любой ткани «практически без изменения ее массовых и других параметров, иными словами – позволяет сделать бойцов, одетых в обычную униформу, невидимыми для радиолокационных приборов разведки».

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Разработка позволит создать легкие радиопоглощающие или радиорассеивающие материалы, применяемые в современных средствах маскировки подвижной военной техники и личного состава.

«Сегодня для этих целей приспособлены различные маскировочные сети, накидки на основе многослойных тканых структур, лакокрасочные покрытия и т.д.

Все они тяжелы, многие из них работают в достаточно узких диапазонах длин волн или имеют низкие эксплуатационные характеристики», – сказали в концерне.

Кроме того, в концерне сообщили, что новая технология позволяет создать для военных ткани с мембранным эффектом. Это достигается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами.

Мембранные ткани широко используются в спортивной одежде, военной униформе и там, где человек вынужден работать в экстремальных условиях.

«Применение таких тканей в экипировке военнослужащих позволит значительно повысить их комфорт при работе в широком диапазоне температур и нагрузок», – отметили в КТЗ.