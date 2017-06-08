КНДР запустила несколько ракет «земля-корабль»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Северная Корея провела сразу несколько пусков крылатых ракет с восточного побережья, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейского министерства обороны. По уточненным данным, они пролетели около 200 км и упали в Японское море.

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«Северная Корея провела пуск объектов, которые предположительно являются противокорабельными ракетами, утром из района Вонсан (на восточном побережье)», - цитирует РИА «Новости» данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Об очередном испытании сразу же уведомили президента Южной Кореи Мун Дже Ина, указывает Yonhap.

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По данным японского агентства Kyodo, ракеты пролетели около 200 км и упали, вероятно, вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности, передает ТАСС.

CNN со ссылкой на представителей военного ведомства США сообщает, что обычного в таких случаях сообщения об отслеживании ракет Пентагоном ожидать не следует:

выпущенные ракеты малой дальности не представляли серьезной опасности.

В конце мая КНДР провела успешное ракетное испытание: пролетев 450 км, ракета упала в экономической зоне Японии в море. В КНДР рапортовали об уничтожении цели. Сутки спустя США испытали над Тихим океаном улучшенную систему перехвата баллистических ракет GMD.

2 июня Совет Безопасности ООН в очередной раз расширил санкции против Северной Кореи.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки - прежде всего, ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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