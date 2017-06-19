На Youtube попало видео дрифта авианосца США

На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как судно «Абрахам Линкольн» выполняло скоростные повороты в Атлантическом океане.
Принадлежащий США самый большой атомный авианосец в мире показал эффектный морской дрифт.
Корабль вышел в море после комплексного капитального ремонта. Теперь ему необходимо пройти ходовые испытания, которые продлятся несколько дней.
Отмечается, что авианосец был спущен на воду в 1988 году, а четыре года назад его отправили на верфи Вирджинии для ремонта. Корабль относится к классу «Нимиц», водоизмещение которых составляет до 106 тысяч тонн.
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