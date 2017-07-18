США испытали новый вид оружия - лазерную пушку

 

Фото: Скриншот видео Youtube

США провели в Персидском заливе испытания нового вида оружия - лазерную систему под название LaWS (Laser Weapons System). Она была установлена на десантном корабле USS Ponse. В ходе испытаний военные сбили беспилотник, сообщает телеканал CNN, журналисты которого стали свидетелями события.

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Телеканал утверждает, что речь идет о «первом в мире активном лазерном оружии». В материале отмечается, что речь идет не об экспериментальном образце, а о полноценном оружии, готовом к использованию в любой момент.

В качестве цели для тестирования был выбран беспилотный самолет - оружие, которое, по выражению CNN, «все чаще используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками» США. После попадания по нему лазерным лучом самолет упал в море.

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Видео

Видеокадры этого и других моментов испытаний телеканал опубликовал в Сети.

Помимо дрона лазер также успешно уничтожил небольшие мишени,

установленные на борту движущегося корабля.

Военные отмечают, что по сравнению с другими видами оружия LaWS обладает целым рядом преимуществ. Так, например, стрельба из него не требует предварительной подготовки. «Нам не надо вести цель. Надо просто прицелиться и выстрелить», - рассказал журналистам управляющий системой лейтенант ВМС США Кейл Хьюз.

По данным CNN,

LaWS способна поражать объекты «со скоростью света» и является в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет

(МБР). Выстрел из установки производится беззвучно и незаметно, так как пушка действует в невидимой части электромагнитного спектра.

При этом система «невероятно эффективна». Капитан ВМС США Кристофер Уэлл отметил, что лазер действует «точнее, чем пуля». Еще один плюс - значительное снижение побочного ущерба.

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