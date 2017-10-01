США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

В США назвали сроки создания гиперзвуковых вооружений различных уровней сложности, сообщает Scout Warrior. Издание побеседовало с ответственным за научные разработки в ВВС США Джеффри Захариасом. По мнению экперта, постепенный прогресс в области гиперзвукового оружия потребует десятилетий непрерывного технологического развития.

Беспилотный полет разведывательного аппарата должен произойти в 2030-х годах, тогда как сверхзвуковые многоразовые изделия аналогичного назначения полетят только в 2040-х. Примерно к этому же времени запланировано создание гиперзвуковых платформ, с которых будет обеспечиваться запуск различного типа изделий, в частности, ракет и разведывательных беспилотников.

Захариас полагает, что именно через два-три десятилетия будет достигнут прогресс в автономности и двигателестроении, достаточный для принятия на вооружения подобных беспилотников.

Гиперзвуковые ракеты, кинетическое оружие и отдельные модели гиперзвуковых беспилотников планируется принять на вооружение уже в 2020 годах.

Understanding the Threat Posed by Hypersonic Weapons

Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). Считается, что это позволит избежать воздействия ПВО или ПРО вероятного противника.