Илон Маск анонсировал огнемет на случай зомби-апокалипсиса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск официально объявил о скором выходе в продажу безопасных огнеметов нового поколения. Стоимость устройства составит 500 долларов за штуку. Об этом предприниматель сообщил в Twitter, разместив ссылку на сайт boringcompany.com, где можно сделать предзаказ.

«Огнемет The Boring Company гарантировано оживит любую вечеринку», — написал Маск. «Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!» — добавил он в следующем посте.

Ранее в январе пользователи Reddit уже заподозрили бизнесмена в намерении продавать огнеметы.

Они обнаружили, что если перейти по ссылке boringcompany.com/flamethrower на официальном сайте фирмы The Boring Company и ввести пароль flame («пламя»), то юзеры переводятся на страницу с концептом устройства. Тогда товар был недоступен для предзаказа.

В декабре Маск обещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company. Эта фирма, принадлежащая предпринимателю, финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном.