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Слово дня: atspirgt

Русский TVNET
Фото: Русский TVNET

А вы знаете, что по-латышски означает слово atspirgt? Объясняем!

Итак, atspirgt - оправиться (после болезни), выздороветь, почувствовать себя бодрее, поправиться, окрепнуть, возродиться к жизни.

Atspirgt pēc slimības. - Оправиться после болезни, выздороветь. Так объясняют значение этого слова официальные справочники и словари.

А вот наша знакомая - коренная латышка - на вопрос о том, насколько часто употребляется это слово и в каком контексте, ответила: «Достаточно часто. Как правило, когда речь идет о выходе из состояния алкогольного опъянения, а точнее - об избавлении от его тяжелых последствий в виде похмелья. Когда тебе плохо, а потом что-то предпринял - и стало легче». Вот такое многозначительное слово...

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