Слово дня: savandīt

А вы знаете, что по-латышски означает слово savandīt? Объясняем!

Итак, savandīt - разворошить, раскидать, перевернуть вверх дном, смешать, спутать, привести в беспорядок, устроить бардак.

Примеры: Savandīt istabu (istabas iekārtu). - Перевернуть все в комнате (в обстановке) вверх дном, устроить беспорядок. Skapī viss savandīts. - В шкафу все раскидано (в шкафу бардак). Traktors savandījis zemi. - Трактор разворошил землю. Savandīt gultu. - Помять постель. Savandīt papīrus. - Раскидать/разворошить бумаги.

Новое слово дня ищите на нашем портале завтра!