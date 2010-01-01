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Джинсы D&G за 10 евро: рижские «секонды», куда стоит зайти

Русский TVNET
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Фото: Facebook, Instagram

Уже давно шопинг в так называемых «секондах» перестал быть чем-то зазорным. Если раньше считалось, что магазины с б/у одеждой наши соотечественники посещают из-за финансовых проблем, то сегодня в очереди к кассам подобных заведений можно встретить и fashion-блогеров, и хипстеров, и дам в дизайнерских пальто. Одни покупатели поддерживают идею о безотходном образе жизни, считая, что «вторая жизнь вещей» поможет предотвратить глобальные экологические проблемы, некоторые отправляются туда на «охоту за жемчужинами» - выискивают винтажные и ценные дизайнерские предметы гардероба, а другие просто не видят смысла переплачивать за одежду, аналогичную той, что пестрит на витринах латвийских торговых центров. В сегодняшней подборке Русского TVNET - 7 рижских «секондов», которые стоит посетить при случае.

1

Shtaatereja
2

Humana
3

My Fashion Space
4

Kilomax
5

House of Andelemandele
6

Otrā Elpa
7

R.D.A.
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