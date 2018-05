На косплей-шоу в Риге соберутся более 50 косплееров со всей Балтии

Косплей в переводе с английского языка означает «костюмированная игра» (cosplay). Многим он напоминает огромный карнавал, хотя у него есть одно существенное отличие: назвать себя настоящим косплеером может лишь тот, кто перевоплощается в героя комикса, видеоигры, анимационного или художественного фильма. Кроме того, в отличие от обычного карнавала, участники на протяжении всего мероприятия воспроизводят какой-либо эпизод из виртуальной жизни своего персонажа. Все представления оценивает профессиональное жюри, которое учитывает и аутентичность образа, и сложность костюма, и его качество.

26 и 27 мая косплееров можно будет встретить на фестивале HyperTown Riga в выставочном центре «Кипсала». Среди них будут и профессионалы своего дела:

Shappi – яркая представительница косплея из Польши, которая специализируется на изготовлении доспехов. На арене косплея она активно работает с 2009 года и добилась признания на различных конкурсах и чемпионатах, была дважды выбрана в качестве представительницы Польши в финале чемпионата EuroCosplay. Во время HyperTown Riga Shappi покажет фанатам особое шоу, будет оценивать других участников, а на специальном мастер-классе расскажет о том, как создает свой фирменный знак – прекрасные крылья для своих костюмов.

Narga и Aoki – это семейный дуэт из Санкт-Петербурга, обладающий почти 10-летним опытом создания костюмов, а также участвовавший в бесчисленных представлениях и фотосессиях. Они славятся своими безупречно разработанными костюмами-доспехами из разных игр, в том числе World of Warcraft и Warhammer 40,000. В качестве особых гостей их приглашали на множество мероприятий в Европе, Азии и США, они также выступали в качестве рекламных моделей и судей на конкурсах костюмов. На HyperTown Riga эта яркая пара продемонстрирует всем интересующимся, как собственными силами изготовить настоящие доспехи.

Kinpatsu – это представительница косплея из Южной Африки, которая с 2012 года создала более 60 костюмов и собрала в социальных сетях 200 000 подписчиков. Благодаря своему мастерству она стала победительницей множества конкурсов, в том числе Geekfest 2015 и 2017, а также rAge Expo 2015 и 2016. На счету Kinpatsu огромное количество узнаваемых костюмов разных жанров: League of Legends, World of Warcraft и др. В прошлом году она получила приглашение от Riot Games на чемпионат Worlds 2017, на котором она выступила с Pentakill Kayle из League of Legends. На фестивале HyperTown Riga Kinpatsu расскажет о том, как любой любитель косплея может сам организовать профессиональную фотосессию, на которой созданный костюм будет выглядеть безупречно.