Искусство требует жертв: необычный дизайн на спине верблюда

Парикмахер из Японии решила с выдумкой подстричь верблюда, для чего потребовались особые ножницы, пишет Carters News.

30-летней японке Мегуми Такейчи нравится создавать дизайн на шерсти верблюдов. Она путешествует по миру, чтобы придать этим животным изысканный вид.

Мегуми в последние 5 лет каждый год отправляется в Западную Индию, чтобы принять участие в ярмарках и «конкурсах парикмахерского искусства на верблюдах». В этом году она получила второе место.

«Я люблю верблюдов. Не видела этих животных в Японии, и, когда увидела их впервые, они меня очаровали», - рассказала мастер.

Мегуми освоила «трюки» у местных и за год стала настоящим мастером в этой профессии. Ей требуется 3 недели, чтобы создать сложный дизайн на спине верблюда. «Стричь волосы верблюдам легче и веселее, чем людям», - смеется парикмахер.

Стрижка верблюдов популярна в Индии, Пакистане, Дубае, особенно во время мусульманских праздников.

В этих странах верблюдам создают дизайн, чтобы увеличить их стоимость на рынке.