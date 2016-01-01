Папа Римский выпустил для монахинь инструкции по поведению в соцсетях

Папский документ называется «Cor Orans» («Сердце молящееся»), его цель - уточнить и прояснить некоторые правила монашеской жизни, официально утвержденные Римско-католической церковью в 2016 году, сообщает католическая газета Tablet 16 мая. Согласно документу, выпущенному 15 мая и вступившему в силу немедленно, монахини должны получать информацию из интернета, не забывая в тишине думать о божественном.

Современные способы социальной коммуникации могут использоваться в монастыре, но так, чтобы не причинить вреда монашескому призванию или заветам сестринской жизни. Монахиням следует осмотрительно подходить к транслируемой в соцсетях информации и общению через соцсети. В документе напрямую не называются конкретные соцсети, но газета отмечает, что речь идет о Facebook, Twitter и других.

Римско-католическая церковь уже не в первый раз выпускает инструкции для монахинь по пользованию социальными сетями. В 2016 году Папа Франциск расширил правила поведения в женских монастырях, изданные в 1950 году Папой Пием XII, в сторону взаимодействия с цифровой культурой. Папа Франциск призвал монахинь не допускать пустой траты времени на интернет.

При этом сам Папа Римскмй, отметим, активно использует Twitter. Есть микроблог и у Ватикана, в нем опубликовано уже почти 15 тысяч сообщений.