Школа против одиночества: пенсионеры Таиланда возвращаются за парту

Им больше шестидесяти, но они одеты в красно-белую форму школьниц - так таиландские пенсионерки борются с одиночеством!

В Таиланде все большее количество стариков остаются одни.

«Я жду каждую среду, чтобы надеть форму, поехать в школу и встретить друзей. Мы можем поболтать и посмеяться», - рассказала 77-летняя вдова, которая учится в школе для стариков в Таиланде.

FOTO: Reuters/Scanpix

Ее муж умер после 40 лет брака, дети гостят редко, а школа помогает пережить траур.

В Таиланде сейчас 7,5 миллионов человек старше 65 лет. Подсчитано, что к 2040 году их будет уже 17 миллионов, то есть больше четверти от всего населения страны.

FOTO: Reuters/Scanpix

Раньше о стариках заботились дети, но теперь молодежь все чаще уезжает в города и родители остаются одни. Чтобы уменьшить чувство одиночества стариков, правительство создает школы, в которых старые люди в течение трех месяцев раз в неделю посещают учебу.