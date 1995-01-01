Новое место отдыха в Риге - с историей и современными возможностями

9 июня образовательным мероприятием для рижан и гостей города откроет свой первый сезон место отдыха с современной концепцией – «ESENA Pārdaugavas dārzi» («Задвинские сады ЭССЕНА»). Во время ознакомительного сезона в садах пройдет множество мероприятий о стиле жизни – о природе, праздниках и зеленом образе жизни, – на которых советами поделятся профессионалы из различных областей. Место отдыха площадью более 60 гектаров претендует на то, чтобы стать популярной локацией для активного или спокойного отдыха в праздники и будни.

«Мы призываем жителей города, особенно Задвинья, чаще находиться на природе, больше двигаться и вести более здоровую и гармоничную жизнь, – рассказывает директор «ESENA Pārdaugavas dārzi» Динния Лакса.

– На мастер-классах под открытым небом мы будем говорить о мировых тенденциях и поможем освоить новые практические навыки в различных сферах. Наша цель – чтобы каждый на наших лекциях под открытым небом узнал хотя бы три новые и нужные в повседневной жизни вещи».

Активный или спокойный отдых, торжества и садовые работы

Для любителей активного отдыха на территории сада оборудовано несколько зон для активного отдыха и приключений. Для маленьких посетителей и их родителей созданы тропа Ķiparu taka, дорога для езды на велокартах и пункт проката.

Уже с начала июня семьи смогут проверить свою ловкость на веревочной тропе, имеющей несколько степеней сложности. В свою очередь поклонники водного спорта могут познакомиться с округой на лодке или SUP-доске. Кроме того, в активной зоне оборудованы площадки для пляжного волейбола и футбола, а также место для тренировок по гольфу.

Для торжеств и гармоничного отдыха отведена специальная территория в благоустроенном саду. Посетители смогут арендовать территорию с глемпинговой палаткой для частных и корпоративных мероприятий, в свою очередь для небольших торжеств на свежем воздухе обустроены места для пикника, кроме того, доступна зона отдыха с гамаками в живописном тенистом месте.

Для тех, кому не хватает личной территории и сада, одним из самых интересных предложений станет возможность обустроить свой огород или проводить летние выходные на природе на ограниченной территории с деревьями площадью 600 м2. Такие частные участки можно брать в краткосрочную или длительную аренду, к тому же в качестве дополнительной возможности предлагается аренда садового домика.

Мероприятия под открытым небом

В первый сезон в садах запланировано шесть занятий по стилю жизни, на которых под руководством профессионалов из разных областей можно будет получить знания и попробовать создать зеленую стену и граффити из мха, заняться садоводством в городской среде, получить навыки организации свободного времени на природе вместе с детьми, научиться создавать праздничное оформление для сада, заняться медитацией под звуки гонга, использовать растущие у дома растения для ухода за собой, получить информацию о зеленом образе жизни и возможностях использования осеннего урожая и др.

На первом занятии «Садоводство на квадратном месте» уже 9 июня специалист по озеленению Илзе Гулбе даст советы и покажет практические примеры создания зеленой стены и граффити из мха, в свою очередь представители факультета архитектуры Рижского Технического университета представят исследования и информацию о мировом опыте касательно городских садов, влияния садоводства на здоровье и образование. На мероприятии каждый сможет изготовить собственную мобильную дачу.

Об «ESENA Pārdaugavas dārzi»

Выбор названия для территории садов Эссена связан с ее богатой историей: в 16-17 веках здесь находилась резиденция рижских ратманов, которую в те времена называли усадьбой Готана. В 18 веке владельцем усадьбы стал священник Рижского Домского собора Иммануэль Юст Эссен, из-за чего ее стали называть усадьбой Эссена.

На рубеже 19 и 20 веков усадьба перешла во владение семьи богатого русского купца Попова, во времена СССР территория находилась в собственности государства, а в 1995 году наследники Попова вернули себе красивый участок и усадьбу. В наши дни ее историческое название снова возродилось.

С 2001 года ООО Popova legāts является единственным владельцем этой достойной внимания части территории Риги. С целью объединить и представлять энтузиастов создания парка, тех, кто оказывает им поддержку, предлагает различные виды активного отдыха, и других партнеров, в июне 2017 года по инициативе ООО Popova Legāts было основано и зарегистрировано общество «ESENA Pārdaugavas dārzi».

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