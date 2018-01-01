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Бородатые мужчины запустили новый фото-флешмоб

korrespondent.net
Фото: Twitter

Пользователи Сети начали фотографировать свои головы снизу, чтобы скрыть лица. В итоге получились забавные снимки.

Мужчины с бородами запустили в Сети новый флешмоб - они публикуют фото, на которых запечатлены их головы снизу. В итоге лиц не видно, а с данного ракурса снимки получаются очень забавными. Фото они делятся в Twitter.

Главным требованием флешмоба является создание фотографий, на которых у людей не просто не видно лиц, но создается ощущение, что они вообще отсутствуют. Это возможно, если снимать бородатого мужчину снизу.

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