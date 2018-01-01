Бородатые мужчины запустили новый фото-флешмоб

Мужчины с бородами запустили в Сети новый флешмоб - они публикуют фото, на которых запечатлены их головы снизу. В итоге лиц не видно, а с данного ракурса снимки получаются очень забавными. Фото они делятся в Twitter.

Главным требованием флешмоба является создание фотографий, на которых у людей не просто не видно лиц, но создается ощущение, что они вообще отсутствуют. Это возможно, если снимать бородатого мужчину снизу.

Men with beards looking upwards for your viewing pleasure. Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/ft2M7kQ5h4— Dan (@ehdannyboy) 2 июня 2018 г.