«В нашем доме НЕТ ведра для мусора», или Что скрывается за словами Zero Waste?

Вероятно, вам уже попадалось на глаза словосочетание «Zero Waste». В последнее время это движение, дословный перевод которого означает «0 отходов», набирает всю большую популярность в Латвии. Есть в нем что-то от возвращения к истокам - ходить в магазин с сеточкой, стирать подгузники, мыться мылом домашнего изготовления, собирать компост на кухне и удобрять им собственные грядки... Однако, если раньше это был вынужденный образ хозяйствования, потому что вариантов то и не было, сейчас - это сознательный выбор во имя очищения планеты от пластика и собственного ума от привычек «пустого потребителя». Цели благородные... Мы решили разобраться на практике, возможно ли полноценно жить в современных реалиях и при этом не оставлять за собой никакого мусора? На примере привычек РЕАЛЬНЫХ людей, живущих в Латвии.