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«В нашем доме НЕТ ведра для мусора», или Кто такие «зеровейстеры»?

Эрика Сташкевич/ Русский TVNET
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иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Вероятно, вам уже попадалось на глаза словосочетание «Zero Waste». В последнее время это движение, дословный перевод которого означает «0 отходов», набирает всю большую популярность в Латвии. Есть в нем что-то от возвращения к истокам - ходить в магазин с сеточкой, стирать подгузники, мыться мылом домашнего изготовления, собирать компост на кухне и удобрять им собственные грядки... Однако, если раньше это был вынужденный образ хозяйствования, потому что вариантов то и не было, сейчас - это сознательный выбор во имя очищения планеты от пластика и собственного ума от привычек «пустого потребителя». Цели благородные... Мы решили разобраться на практике, возможно ли полноценно жить в современных реалиях и при этом не оставлять за собой никакого мусора? На примере привычек РЕАЛЬНЫХ людей, живущих в Латвии.

1

В магазин со своими баночками и мешочками
2

Все пускаем в дело или бесплатный обед из обрезков
3

Никакого «менструального» мусора: знакомьтесь, это чаши!
4

А дети у зеровейстеров есть? Куда девать памперсы?
5

Как быть с животными? Например, туалет для кота в типичной городской квартире? 7
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