В поисках духовности: «прихожане» международной церкви марихуаны

Первое, что вы замечаете при входе в церковь, - яркие цвета. После этого вы чувствуете странный запах в воздухе, который точно не похож на ладан. Международная церковь марихуаны в Денвере (США), необычное святилище - духовное стремление к ней связано с «травкой», сообщает AFP.

Её владелец — Стив Берк, последователь нового религиозного движения. Дизайном внутренних помещений здания занимался испанский художник Окуда Сан-Мигель, украсивший росписью скейт-парк в Испании.

По мнению основателей и представителей церкви, ритуальное употребление марихуаны помогает достичь духовного просветления. Пресс-секретарь общества отметил, что церковь служит людям, которые «берут священное растение для обретения смысла и вдохновения в жизни».

По словам профессора Нью-Йоркского университета Марка Феррары, первое упоминание об употреблении конопли в ритуальных целях восходит к индийским Ведам — около 3 тысяч лет назад. Многие индуисты до сих пор изготавливают напиток на основе каннабиса под названием «бханг».



FOTO: AFP/Scanpix

FOTO: AFP/Scanpix