Зона отчуждения: заброшенный аэропор Кипра

Международный Аэропорт Никосии заброшен уже более 40 лет. Проработал он всего 6 лет. В 1974 году, Турция оккупировала северную часть Кипра, с тех пор аэропорт находится непосредственно в Буферной зоне Организации Объединенных Наций, отделяющей турецкие территории от греческой области острова. Зона тянется на 180 км через весь остров, в самой широкой точке равна 7,4 км, а в самой узкой – 3,3 м. Демилитаризованная зона ограничена для доступа, внутрь нее не пускают ни греков, ни турок.