Состоялся выпуск первого печатного журнала от Facebook

Выходить журнал будет раз в три месяца и посвящаться бизнес-тематике. Первым обложку журнала украсил директор бренда одежды Nylon Оскар Олссон.

Журналист Пит ван Никерк отмечает, что

почитать журнал можно будет в залах ожидания для пассажиров бизнесс-класса.

В частности, речь идет о залах аэропорта Хитроу и нескольких «эксклюзивных» локациях Лондона.

Также доступна будет цифровая версия журнала.