Состоялся выпуск первого печатного журнала от Facebook

Социальная сеть Facebook начала выпуск собственного печатного журнала. Издание получило название Grow, пишет Flipp.
Выходить журнал будет раз в три месяца и посвящаться бизнес-тематике. Первым обложку журнала украсил директор бренда одежды Nylon Оскар Олссон.
Журналист Пит ван Никерк отмечает, что
почитать журнал можно будет в залах ожидания для пассажиров бизнесс-класса.
В частности, речь идет о залах аэропорта Хитроу и нескольких «эксклюзивных» локациях Лондона.
Также доступна будет цифровая версия журнала.