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Медики рассказали, сколько пьянок в год может выдержать сердце

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

По мнению медиков, наилучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является полный отказ от алкоголя, но есть и сравнительно безопасная доза, пишет Лайф.

Американские ученые выяснили, что даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя, если они проходят чаще раза в месяц. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

Кардиологи собрали информацию о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет и изучили, как часто и в каком количестве каждый из них употреблял алкоголь. Как выяснилось, если доброволец устраивал чаще раза в месяц пьянку, выпивая более пяти порций алкоголя за раз, то у него значительно повышалось кровяное давление и уровень сахара в крови.

В связи с этим авторы исследования определили безопасную дозу алкоголя, которая позволит свести риски к минимуму — 1–2 порции алкоголя для мужчин и одна — для женщин. При этом за одну порцию считается 350 граммов пива, 100 граммов вина или 40 граммов крепких спиртных напитков.

По мнению медиков, наилучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является полный отказ от алкоголя в молодом возрасте.

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