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«Руки-базуки» обзавелся «ногами-ракетами»

Lenta.ru
Фото: https://vk.com/slacker26rus

Интернет-звезда Кирилл Терешин по прозвищу «руки-базуки» увеличил свои икры. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в Instagram.

Терешин опубликовал фотографию неестественно раздутой ноги, сопроводив ее эмоциональным комментарием. В нем он сообщил о своих планах приблизить объемы мышц ног к бицепсам. «Я сделаю икры как руки, мое ядерное оружие будет самое сильное и большое», — сообщил он. Также интернет-звезда обратился к себе словом «урод», потребовав перестать наказывать и удивлять страну. По его мнению, он теперь не человек, а «существо».

FOTO: Instagram / freak_slacker_official

Житель Пятигорска Терешин стал популярным в сети благодаря злоупотреблением инъекциями синтола. Раздувая мышцы рук препаратом, молодой человек пытался создать эффект накачанных бицепсов.

О своих попытках достичь «идеала» Терешин неоднократно рассказывал в эфире различных телеканалов, что сделало его «руки-базуки» узнаваемыми. Позднее он заменил вещество в мышцах имплантами, так как медики прогнозировали потерю конечностей из-за влияния синтола на организм.

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