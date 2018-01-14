Вся боль в одном фото: cибирячка показала жизнь в летнем Якутске

Жительница Якутска, опубликовавшая вирусное «зимнее» фото, поделилась летним Якутском в одной фотографии.

Фотография Анастасии с замерзшими ресницами зимой стало настоящим символом якутских морозов и быстро разошлось в социальных сетях, количество подписчиков девушки выросло до 47 000.

Вчера она опубликовала летнюю фотографию из Якутска: с цветами и обилием комаров. Пользователи соцсетей выражают сочувствие и делятся своими климатическими «бедами». Фотография уже собрала более 5300 лайков.