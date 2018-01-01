Вакансия мечты: спать за зарплату

Компания по производству матрасов Simba (и разработчик авиакресла, имитирующего невесомость) предлагает стать участником «Dream team»: команды из трех человек, которые в течение месяца будут отслеживать свой сон, рассказывает портал «Моя Планета».

Счастливчики получат фитнес-трекер Fitbit Versa, матрас Simba и около $800. Все, что от них требуется – отслеживать свою дневную активность и ее влияние на ночной сон. Компания будет также следить за данными фитнес-трекера, чтобы определить, каким образом привычки и образ жизни влияют на сон. Все заинтересовавшиеся могут оставить заявку на веб-сайте платформы Airtasker, в сотрудничестве с которой проводится исследование.