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Twitter попросил пользователей сменить пароли

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Социальная сеть Twitter порекомендовала пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе хранения данных. Об этом говорится в заявлении компании.

«Когда вы устанавливаете пароль для своей учетной записи в Twitter, мы используем маскирующую технологию, так что никто в компании не может его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку в системе хранения паролей во внутреннем журнале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечки данных в результате ошибки не произошло. Однако Twitter порекомендовал пользователям сменить пароли от своих аккаунтов, а также поменять их во всех сервисах, где использовались такие же пароли.

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